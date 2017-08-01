Нурсултан Назарбаев в телеинтервью рассказал об ожидаемых результатах конституционной реформы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу «Хабар» на курорте Бурабай в Акмолинской области. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Во время интервью Глава государства ответил на актуальные вопросы, связанные с ходом процесса модернизации общественного сознания и рассказал об ожидаемых результатах конституционной реформы.

Президент Казахстана также остановился на важности проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и поделился планами использования объектов комплекса после завершения ее работы.

Кроме этого, Глава государства рассказал о перспективах развития отечественного туризма и формировании региональных культурно-туристических кластеров.