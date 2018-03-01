Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 321.26 EUR 395.76
RUB 5.63 CNY 50.68
Скачать

Нурсултан Назарбаев рассказал об увеличении пенсии и зарплат учителей

5 Марта 2018 13:28 2250
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев рассказал об увеличении пенсии и зарплат учителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о пенсиях и зарплатах учителей, которые будут увеличены в 2018 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сенатор Серик Бектурганов: 5 инициатив - это путь повышения благосостояния казахстанцев
Решение о выделении дополнительных грантов для студентов очень своевременно - эксперт Госбанк Казахстана рассмотрит возможность финансирования строительства газопровода в Астану

«Я убежден, процветающий Казахстан - это, прежде всего, уверенные в себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства, отвечающие ему взаимностью и патриотизмом. (...) Мы не забывали о социальных обязательствах государства и решали их. В 2018 году учителям, перешедшим на обновленное содержание преподавания, должностные оклады увеличатся на 30%. Это охватит 68% учителей от общего их количества. А после сдачи квалифицарных тестов, дополнительно будет увеличено еще на 50%», - сообщил Нурсултан Назарбаев сегодня на совместном заседании палат Парламента РК, представляя пять социальных инициатив.

Глава государства также напомнил, что переход на новую систему оплаты труда бюджетников позволило поднять зарплату в образовании на 29%, здравоохранении - на 28%, работников социального обеспечения - на 40%, стипендии - на 25%. «За счет роста базовой пенсии и их индексации с июля 2018 года средний размер пенсии увеличится на 37% к 2017 году», - сообщил Президент.

«Это решенные вопросы. В 2017 году, вы помните, должностные оклады военнослужащих органов внутренних дел повысились на 25%. Это мы сделали, и это позволила наша экономика. Сегодня мы готовы сделать новый шаг по пути социальной модернизации», - заключил Нурсултан Назарбаев.

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Пять социальных инициатив, Правительство РК,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив