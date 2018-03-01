Нурсултан Назарбаев рассказал об увеличении пенсии и зарплат учителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о пенсиях и зарплатах учителей, которые будут увеличены в 2018 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я убежден, процветающий Казахстан - это, прежде всего, уверенные в себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства, отвечающие ему взаимностью и патриотизмом. (...) Мы не забывали о социальных обязательствах государства и решали их. В 2018 году учителям, перешедшим на обновленное содержание преподавания, должностные оклады увеличатся на 30%. Это охватит 68% учителей от общего их количества. А после сдачи квалифицарных тестов, дополнительно будет увеличено еще на 50%», - сообщил Нурсултан Назарбаев сегодня на совместном заседании палат Парламента РК, представляя пять социальных инициатив.

Глава государства также напомнил, что переход на новую систему оплаты труда бюджетников позволило поднять зарплату в образовании на 29%, здравоохранении - на 28%, работников социального обеспечения - на 40%, стипендии - на 25%. «За счет роста базовой пенсии и их индексации с июля 2018 года средний размер пенсии увеличится на 37% к 2017 году», - сообщил Президент.

«Это решенные вопросы. В 2017 году, вы помните, должностные оклады военнослужащих органов внутренних дел повысились на 25%. Это мы сделали, и это позволила наша экономика. Сегодня мы готовы сделать новый шаг по пути социальной модернизации», - заключил Нурсултан Назарбаев.