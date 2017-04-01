Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев перестать стремиться к жизни напоказ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам необходимо менять ряд привычек и стереотипов, стремиться к культуре рационализма. Таким мнением поделился Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прагматизм означает точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее. Прагматизм есть противоположность расточительности, кичливости, жизни напоказ. Культура современного общества - это культура умеренности, культура достатка, а не роскоши, это культура рациональности. Умение жить рационально с акцентом на достижение реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех - это и есть прагматизм в поведении», - пишет Глава государства в своей статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда».

По мнению Н.Назарбаева, это единственно успешная модель в современном мире. Когда же нация и индивид не ориентированы на конкретные практические достижения, тогда и появляются несбыточные, популистские идеологии, ведущие к катастрофе.

«К сожалению, история дает нам немало примеров, когда целые нации, ведомые несбыточными идеологиями, терпели поражение. Мы видели крах трех главных идеологий прошлого века - коммунизма, фашизма и либерализма», - пояснил Президент.

На пути к достижению прагматизма Глава государства посоветовал обратиться к опыту предков, которые на протяжении столетий сохраняли уникальный экологически правильный уклад жизни, сохраняя среду обитания, ресурсы земли, очень прагматично и экономно расходуя ее ресурсы.

«И только за несколько лет в середине прошлого века нерациональное использование ресурсов привело к исчезновению Аральского моря, превращению тысяч гектаров плодородных земель в зоны экологического бедствия. И это пример крайне непрагматичного отношения к окружающей среде. Так, прежний национальный прагматизм обратился в расточительность», - заключил Нурсултан Назарбаев.