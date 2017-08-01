АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии гольф-клуба «Бурабай» в Щучинске Акмолинской области, сообщила пресс-служба Акорды.

Выступая на открытии гольф-клуба, Глава государства поздравил всех с открытием нового спортивного объекта и отметил важность реализации туристического потенциала региона.

Президент Казахстана подчеркнул, что осуществление этого проекта послужит дальнейшей привлекательности курортной зоны и увеличению притока отечественных и зарубежных туристов.

- Мы хотим развивать Бурабай как одно из перспективных туристических направлений Казахстана. Это делается для привлечения туристов и любителей спорта в этот регион, - сказал Нурсултан Назарбаев.