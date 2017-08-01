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Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии гольф-клуба «Бурабай»

Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии гольф-клуба «Бурабай»
19 Августа 2017 18:51 148

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии гольф-клуба «Бурабай» в Щучинске Акмолинской области, сообщила пресс-служба Акорды. 

Выступая на открытии гольф-клуба, Глава государства поздравил всех с открытием нового спортивного объекта и отметил важность реализации туристического потенциала региона.

Президент Казахстана подчеркнул, что осуществление этого проекта послужит дальнейшей привлекательности курортной зоны и увеличению притока отечественных и зарубежных туристов.

- Мы хотим развивать Бурабай как одно из перспективных туристических направлений Казахстана. Это делается для привлечения туристов и любителей спорта в этот регион, - сказал Нурсултан Назарбаев.

 

 

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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