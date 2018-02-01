Нурсултан Назарбаев принял Даурена Абаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, передает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о ходе реализации задач, поставленных в рамках Послания «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Нурсултан Назарбаев отметил необходимость продолжения работы по внедрению инноваций и новых технологий, а также использования в данном процессе креативного потенциала участников проекта «100 новых лиц Казахстана».

Также Президент Казахстана остановился на вопросе перехода казахского языка на латинскую графику и подчеркнул важность принятия мер по повышению статуса государственного языка.

- Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность Парламента и Правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана, отметив важность поэтапного перехода на латинскую графику, поручил тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на вопросах обеспечения кибербезопасности и повышения конкурентоспособности отечественных средств массовой информации.

Глава государства указал на необходимость улучшения качества сериальной продукции отечественных телеканалов, а также подчеркнул важную роль масс-медиа в деле патриотического воспитания молодежи.

В ходе встречи Даурен Абаев доложил Президенту Казахстана о планах реализации программы «Цифровой Казахстан» и представил информацию о мерах по разъяснению ее приоритетных направлений.

- Мы продолжаем работу по осуществлению государственной программы «Цифровой Казахстан». В целом, в рамках программы предусмотрено 120 совместных мероприятий, 20 из которых будут выполнены в этом году, - сказал министр информации и коммуникаций.

Также Д.Абаев проинформировал Нурсултана Назарбаева о планах работы международного технопарка Astana Hub, создаваемого на базе инфраструктуры выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017».

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.