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Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург

Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург
24 Декабря 22:30 269

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербург с визитом прибыл Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.    

В аэропорту Пулково Главу государства встретил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, сообщает официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

 

 

 

Ключевые слова: Казахстан и Россия, Президент Казахстана, ЕАЭС,
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