Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербург с визитом прибыл Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

В аэропорту Пулково Главу государства встретил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, сообщает официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.