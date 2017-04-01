Нурсултан Назарбаев предложил реализовать проект «100 новых лиц Казахстана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил направить внимание общества на современность, на историю наших современников. Это можно реализовать в проекте «100 новых лиц Казахстана», заявил Лидер нации в программной статье «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«История Независимости - это всего лишь четверть века. Но каких! Исторический масштаб свершений не вызывает сомнений. Однако часто за рядом цифр и фактов не видно живых человеческих судеб. Разных, ярких, драматических и счастливых. Проект «100 новых лиц Казахстана» - это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Как считает Глава государства, это должны быть конкретные истории конкретных людей, это облик современного Казахстана.

«Рядом с нами столько выдающихся современников, которых породила эпоха Независимости. Их рассказ о жизни убедительнее любой статистики. Мы должны сделать их героями нашей телевизионной документалистики. Мы должны сделать их образцом для подражания, для трезвого и объективного взгляда на жизнь. Современная медиакультура строится не на «говорящих головах», а на создании подлинных историй жизни. Вот создание таких подлинных историй и должно стать предметом профессиональной работы наших средств массовой коммуникации», - подчеркнул Елбасы.

По словам Главы государства, этот проект нужно ориентировать на решение трех задач:

1. Показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан.

2. Создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников.

3. Создать не только общенациональные, но и региональные проекты «100 новых лиц».

«Мы должны знать тех, кто составляет золотой фонд нации», - заявил Нурсултан Назарбаев.