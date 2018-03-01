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Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента РФ

19 Марта 2018 05:39 207
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Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента России, сообщает Твиттер Акорды.

«Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы Президент Казахстана поздравил В.Путина с победой на очередных выборах Президента Российской Федерации»,- говорится в сообщении. 

Напомним, выборы Президента РФ прошли 18 марта 2018 года.

Согласно предварительным данным ЦИК РФ, действующий Президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,41% после обработки 90% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Россия, Внешняя политика Казахстана, Акорда, Президент Казахстана,
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