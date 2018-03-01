Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента России, сообщает Твиттер Акорды.

«Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы Президент Казахстана поздравил В.Путина с победой на очередных выборах Президента Российской Федерации»,- говорится в сообщении.



Напомним, выборы Президента РФ прошли 18 марта 2018 года.



Согласно предварительным данным ЦИК РФ, действующий Президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,41% после обработки 90% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.