Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента РФ
19 Марта 2018 05:39 207
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента России, сообщает Твиттер Акорды.
«Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы Президент Казахстана поздравил В.Путина с победой на очередных выборах Президента Российской Федерации»,- говорится в сообщении.
Напомним, выборы Президента РФ прошли 18 марта 2018 года.
Согласно предварительным данным ЦИК РФ, действующий Президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,41% после обработки 90% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.
Ключевые слова: Россия, Внешняя политика Казахстана, Акорда, Президент Казахстана,
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