Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -16 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.72 EUR 397.56
RUB 5.61 CNY 51.04
Скачать

Нурсултан Назарбаев поздравил Си Цзиньпина с назначением на пост Председателя КНР

17 Марта 2018 09:07 335
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев поздравил Си Цзиньпина с назначением на пост Председателя КНР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с повторным назначением на пост Председателя Китайской Народной Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Президент Казахстана встретился с председателем комитета Меджлиса Туркменистана
Казахстан ратифицировал протокол к Конвенции о морском судоходстве Глава государства провел двусторонние переговоры с Президентом Кыргызстана

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Си Цзиньпина с назначением на пост Председателя Китайской Народной Республики.

Президент Казахстана отметил, что это событие является высокой оценкой народом Китая вклада Си Цзиньпина в дело продвижения национальных интересов страны.

«Я верю, что под Вашим руководством Китай достигнет еще больших вершин на пути построения общества среднего достатка. Абсолютно не сомневаюсь, что в будущем стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем в различных сферах продолжит свое динамичное развитие, а дружба между нашими народами еще более укрепится. В этой связи особое значение имеет наша личная дружба, основанная на доверии и взаимопонимании. Уверен, что наши отношения и совместная работа и в дальнейшем будут являться прочной основой для плодотворного сотрудничества Астаны и Пекина», - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев пожелал Си Цзиньпину здоровья и благополучия, а дружественному народу Китая - процветания и развития.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Китай,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Архив