Нурсултан Назарбаев поздравил Си Цзиньпина с назначением на пост Председателя КНР
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с повторным назначением на пост Председателя Китайской Народной Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Си Цзиньпина с назначением на пост Председателя Китайской Народной Республики.
Президент Казахстана отметил, что это событие является высокой оценкой народом Китая вклада Си Цзиньпина в дело продвижения национальных интересов страны.
«Я верю, что под Вашим руководством Китай достигнет еще больших вершин на пути построения общества среднего достатка. Абсолютно не сомневаюсь, что в будущем стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем в различных сферах продолжит свое динамичное развитие, а дружба между нашими народами еще более укрепится. В этой связи особое значение имеет наша личная дружба, основанная на доверии и взаимопонимании. Уверен, что наши отношения и совместная работа и в дальнейшем будут являться прочной основой для плодотворного сотрудничества Астаны и Пекина», - говорится в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев пожелал Си Цзиньпину здоровья и благополучия, а дружественному народу Китая - процветания и развития.
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