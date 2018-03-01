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Нурсултан Назарбаев поздравил Армена Саркисяна с победой на выборах

3 Марта 2018 10:15 916
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Нурсултан Назарбаев поздравил Армена Саркисяна с победой на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил избранного Президента Республики Армения Армена Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

 «Уверен, что Ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят достигнуть дружественной Армении новых успехов на пути ее динамичного  развития.

Надеюсь, что основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Астаной и Ереваном, будут и впредь развиваться во благо наших стран благодаря Вашей активной поддержке.

Желаю Вам здоровья и успехов на этом ответственном посту, а всему народу Армении - мира и процветания», - говорится в телеграмме.

Фото: официальный сайт На­ци­о­наль­ного собрания Армении

 

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Ключевые слова: Выборы, Внешняя политика Казахстана, Акорда, Президент Казахстана, Армения,
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