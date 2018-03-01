Нурсултан Назарбаев поздравил Армена Саркисяна с победой на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил избранного Президента Республики Армения Армена Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Уверен, что Ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят достигнуть дружественной Армении новых успехов на пути ее динамичного развития.

Надеюсь, что основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Астаной и Ереваном, будут и впредь развиваться во благо наших стран благодаря Вашей активной поддержке.

Желаю Вам здоровья и успехов на этом ответственном посту, а всему народу Армении - мира и процветания», - говорится в телеграмме.

Фото: официальный сайт На­ци­о­наль­ного собрания Армении