Нурсултан Назарбаев поздравил Армена Саркисяна с победой на выборах
3 Марта 2018 10:15 916
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил избранного Президента Республики Армения Армена Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
«Уверен, что Ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят достигнуть дружественной Армении новых успехов на пути ее динамичного развития.
Надеюсь, что основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Астаной и Ереваном, будут и впредь развиваться во благо наших стран благодаря Вашей активной поддержке.
Желаю Вам здоровья и успехов на этом ответственном посту, а всему народу Армении - мира и процветания», - говорится в телеграмме.
Фото: официальный сайт Национального собрания Армении
Ключевые слова: Выборы, Внешняя политика Казахстана, Акорда, Президент Казахстана, Армения,
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