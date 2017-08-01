Нурсултан Назарбаев обратил внимание на низкую активность банков в «Нурлы жер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ, прошедшего в поселке Бурабай Акмолинской области, обратил внимание на нехватку мест в детских садах и школах Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

После обсуждения вопросов реализации госпрограмм развития, модернизации общественного сознания были заслушаны отчеты о социально-экономическом состоянии регионов. Подводя итоги совещания, Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений по реализации программ развития страны и регионов.









В части выполнения программы «Нурлы жол» Глава государства отметил слабый темп строительства автомобильных дорог и социальных объектов в областях.



«В этом году выделено более 70 млрд тенге на строительство 109 объектов образования, из которых в текущем году планировалось ввести в эксплуатацию 70. На сегодня введено только 7 школ и 2 детских сада. Большая часть запланированных объектов образования в Алматинской, Южно-Казахстанской и Актюбинской областях. Поручаю Правительству и акимам регионов принять необходимые меры по своевременному вводу всех запланированных объектов», - сказал Президент Казахстана.



В отношении реализации программы «Нурлы жер» Нурсултан Назарбаев указал на слабое информированность населения и низкую активность участия банков в ней.



Подводя промежуточные итоги реализации программы индустриально-инновационного развития, Глава государства отметил необходимость цифровизации экономики и внедрения новых технологий в производство.



Кроме того, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важность развития конкурентоспособных экспортных производств, подчеркнув необходимость своевременной реализации Экспортной стратегии.



«В рамках индустриализации ключевым является привлечение инвестиций. Инвесторы продолжают сталкиваться с бюрократией. Акимы должны переформатировать свою работу на местах, занять активную позицию», - сказал Президент Казахстана.



Отметив эффективность реализации Плана приватизации в привлечении инвесторов, Глава государства призвал не форсировать процесс продажи акций крупнейших казахстанских компаний без максимальной выгоды для государства.



Глава государства обратил внимание на необходимость повышения эффективности программы занятости и поручил акимам активизировать работу по созданию постоянных рабочих мест в регионах.



Также Нурсултан Назарбаев отметил слабый темп микрокредитования, несмотря на выделение в текущем году 37 млрд тенге для развития массового предпринимательства.



Президент Казахстана поручил Правительству и акимам глубже изучить ситуацию и выработать комплекс действенных мер по решению проблемы задолженности агрохолдингов.



Нурсултан Назарбаев также подчеркнул важность принятия мер по дальнейшему развитию страхования в растениеводстве, в том числе регулированию ОВС.



Глава государства отдельно остановился на вопросе реализации программы «Рухани жаңғыру» и отметил общегосударственное значение задач, указанных в ней.



«Общество положительно приняло направления модернизации. Необходимо вовлечь в эту работу всех людей. При этом акимам нельзя забывать об ответственности за реализацию программы», - сказал Глава государства.