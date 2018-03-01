Нурсултан Назарбаев объявил о решении строительства газопровода в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о решении строительства газопровода в Астану из Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы независимости добыча газа в стране увеличилась с 8 до 52 млрд кубометров в год и я знаю, что эта цифра будет расти с каждым годом. На сегодня уровень газификации в стране составляет почти 50%. Газифицировано 9 областей, в основном западных и южных. При этом центральные и северные регионы страны все еще остаются без газа. Будем реализовывать проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караозек в Кызылординской области, где проходит магистральный газопровод, через Жезказган, Караганду, Темиртау до Астаны. Возможно, когда газ подойдет сюда, мы подумаем о других городах - Павлодаре, Петропавловске и, естественно, Кокшетау», - сообщил Нурсултан Назарбаев сегодня на совместном заседании палат Парламента РК, представляя пять социальных инициатив.

По его словам, для этого Правительству потребуется привлечь соответствующие средства, в том числе от международных финансовых институтов. «Все, что я выше говорил, естественно, мы подсчитали, день и ночь пыхтели специалисты, 10 раз переделывали по моим указаниям. Так что, никогда я не предлагал нереальные вещи», - заявил Нурсултан Назарбаев.



Президент сообщил, что благодаря этой мере 2,5 млн человек будут обеспечены газом, появятся новые производства малого и среднего бизнеса по совершенно другим условиям, а также улучшится экология.

«Только в столице перевод на газ снизит вредные выбросы в атмосферу в 6 раз, или 35 тысяч тонн твердых веществ. Так, улучшится обстановка и вышеназванных городов, через которые пройдет газопровод. Реализация этого проекта даст возможность дальнейшей газификации других регионов страны», - заключил Глава государства.

Фото: иллюстрация kazinform.kz