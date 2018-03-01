Нурсултан Назарбаев объявил о новых социальных инициативах
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана объявил о новых социальных инициативах по улучшению жизни народа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня в Парламенте РК я обращаюсь к народу с новыми социальными инициативами. Я уже давно их обдумывал, но нам надо было накопить силы и средства. И вот время, кажется, подошло. Время предпринять конкретные усилия по дальнейшему укреплению социального единства нашего общества, и сделать это через масштабные социальные проекты. Государство идёт на это, по существу, на кардинальные меры. Идея «Казахстан - наш общий дом» должна наполниться новым осязаемым смыслом. Учитывая важность новых предложений, я инициировал созыв этого совместного заседания палат Парламента и Правительства, чтобы обсудить новые социальные инициативы, направленные на дальнейшее улучшение благосостояние каждого казахстанца», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе заседания.
Глава государства отметил, что все предложения продуманы и являются логическим продолжением уже реализуемых госпрограмм.
- Госбанк Казахстана рассмотрит возможность финансирования строительства газопровода в Астану
- Киноиндустрия страны переживает небывалый подъем – Арыстанбек Мухамедиулы
- Спикер Сената: 5 инициатив - особая веха в развитии казахстанской государственности
- Экологическая ситуация в Астане улучшится - мажилисмен Нурлан Абдиров
- Вице-министр энергетики РК Садибеков арестован на два месяца
- Это уникальная программа - Арыстанбек Мухамедиулы об инициативах Президента
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана