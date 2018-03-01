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Нурсултан Назарбаев объявил о новых социальных инициативах

5 Марта 2018 12:17 1324
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Нурсултан Назарбаев объявил о новых социальных инициативах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана объявил о новых социальных инициативах по улучшению жизни народа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в Парламенте РК я обращаюсь к народу с новыми социальными инициативами. Я уже давно их обдумывал, но нам надо было накопить силы и средства. И вот время, кажется, подошло. Время предпринять конкретные усилия по дальнейшему укреплению социального единства нашего общества, и сделать это через масштабные социальные проекты. Государство идёт на это, по существу, на кардинальные меры. Идея «Казахстан - наш общий дом» должна наполниться новым осязаемым смыслом. Учитывая важность новых предложений, я инициировал созыв этого совместного заседания палат Парламента и Правительства, чтобы обсудить новые социальные инициативы, направленные на дальнейшее улучшение благосостояние каждого казахстанца», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе заседания.

Глава государства отметил, что все предложения продуманы и являются логическим продолжением уже реализуемых госпрограмм.

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Ключевые слова: Сенат, Президент Казахстана, Правительство РК, Пять социальных инициатив,
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Анеля Касымова

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