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Нурсултан Назарбаев - о теракте в Петербурге: Терроризм не имеет границ

Нурсултан Назарбаев - о теракте в Петербурге: Терроризм не имеет границ
10 Апреля 2017 20:16 305

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - В эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» Президент Казахстана прокомментировал теракт в петербургском метро.

«События, которые произошли в Санкт-Петербурге, - взволновали казахстанцев, мы переживали вместе с россиянами. Я выразил свои соболезнования, сказал, что мы находимся вместе с Россией в этой горести, в этой беде. Это говорит о том, что терроризм не имеет границ, сегодня везде и где угодно может это случиться», - сказал Назарбаев.

Напомним, в результате теракта в метро 3 апреля погибли 14 человек, в том числе предполагаемый смертник. Более 50 людей пострадали. 

Ключевые слова: Россия, Президент Казахстана, Безопасность,
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