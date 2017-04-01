Нурсултан Назарбаев - о теракте в Петербурге: Терроризм не имеет границ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» Президент Казахстана прокомментировал теракт в петербургском метро.

«События, которые произошли в Санкт-Петербурге, - взволновали казахстанцев, мы переживали вместе с россиянами. Я выразил свои соболезнования, сказал, что мы находимся вместе с Россией в этой горести, в этой беде. Это говорит о том, что терроризм не имеет границ, сегодня везде и где угодно может это случиться», - сказал Назарбаев.

Напомним, в результате теракта в метро 3 апреля погибли 14 человек, в том числе предполагаемый смертник. Более 50 людей пострадали.