Нурсултан Назарбаев назвал привычки казахов, которые нужно оставить в прошлом
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана считает, что при модернизации нации нельзя отказываться от внутреннего ядра национального «Я», но некоторые древние привычки нужно оставлять в прошлом. Таким мнением Нурсултан Назарбаев поделился в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает корреспондент МИА «Казинформ
«Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, - одним словом, национальный дух, должны вечно оставаться с нами. Мудрость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки Джамбула, волшебные звуки Курмангазы, вечный зов аруаха - это только часть нашей духовной культуры. Но модернизация состоит и в том, что ряд архаических и не вписывающихся в глобальный мир привычек и пристрастий нужно оставить в прошлом. Это касается и такой особенности нашего сознания, как региональное разделение единой нации. Знать и гордиться историей своего края - дело нужное и полезное. Вот только забывать о гораздо большем - о принадлежности к единой и великой нации - нельзя», - пишет Глава государства в своей статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда».
Н.Назарбаев подчеркнул, что никакая модернизация не может иметь место без сохранения национальной культуры. Но чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от тех элементов прошлого, которые не дают развиваться.
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