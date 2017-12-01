Нурсултан Назарбаев: Между Казахстаном и Кыргызстаном нет нерешаемых проблем
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Между Казахстаном и Кыргызстаном нет нерешаемых проблем, заверил Глава государства Нурсултан Назарбаев в понедельник во время переговоров с кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ» из Акорды.
«Я считаю, что между Казахстаном и Кыргызстаном нет таких проблем, которых невозможно было бы решить. Если говорить о двусторонних отношениях, за 10 месяцев текущего года торговля выросла на 13%. Казахстан является одним из основных партнеров Кыргызстана и одним из основных инвесторов. За эти годы вложено порядка 650 миллионов долларов в кыргызскую экономику, действует несколько сот совместных предприятий», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе переговоров в расширенном составе.
Президент сообщил, что в Казахстане работают больше 700 предприятий с участием кыргызского бизнеса и капитала. «Теперь мы работаем в условиях евразийской интеграции. Сейчас в узком кругу мы рассмотрели широкий круг региональных политических вопросов, которые нам надо решать. Сейчас предлагаю перейти на актуальные вопросы двусторонней повестки дня. На момент с последней встречи в Минске прошло не так много времени. Наши правительства проделали очень большую полезную работу, сняли вопросы, которые были, волновали и вас, и нас не меньше. Поэтому мы сегодня можем поговорить о том, что еще можно сделать», - отметил Глава государства.
Напомним, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по приглашению Нурсултана Назарбаева находится в Астану с официальным визитом.
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