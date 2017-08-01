Нурсултан Назарбаев: Имя Казыбек би вписано золотыми буквами в историю нации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в юбилейном мероприятии, посвященном 350-летию Каз дауысты Казыбек би Келдибекулы, и зачитала поздравление Президента Казахстана участникам торжественного мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Торжества прошли на родине великого казахского бия - в селе Егиндыбулак Каркаралинского района.

В них также приняли участие депутаты Парламента, руководители государственных органов, общественные деятели, известные ученые, представители творческой интеллигенции.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Казыбек би. Затем состоялось театрализованное представление «Қаз дауысты Қазыбек би», подготовленное творческими коллективами Карагандинской области.

Государственный секретарь зачитала поздравление Президента Казахстана участникам торжественного мероприятия. В нем подчеркнуто, что Каз дауысты Казыбек би - деятель, имя которого вписано золотыми буквами в историю нации. Современный независимый, мирный и развитый Казахстан - это воплощенная в жизнь мечта наших прадедов. Все это стало возможным благодаря единству и согласию нашего народа. Мы - страна, которая дорожит прошлым, уважает настоящее и устремлена в будущее. Реализуя программу «Рухани жаңғыру», мы переосмысливаем и обогащаем нашу историю, культуру, национальную память.

В рамках мероприятия было проведено арнау акынов - участников международного айтыса, посвященное Казыбек би; состоялся праздничный концерт с участием известных артистов страны. Мероприятия продолжились спортивными состязаниями по борьбе қазақ күресі и конными скачками.

Также был дан старт международному автокаравану «Қаз дауысты Қазыбек би жолымен: «Бабаларға тағзым!», который пройдет до 30 августа по территории Карагандинской области, а также городов Кызылорда, Туркестан, Тараз, Шымкент с заездом в Узбекистан - города Ташкент и Навои.