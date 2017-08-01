Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч.