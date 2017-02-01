Нурсултан Назарбаев главе Нацбанка: Никого не бойся

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что за вмешательство в дела Национального банка надо наказывать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что Нацбанк работал грамотно в тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу, чтобы возможности банка по контролю и регулированию усилить законодательно. Дать право такое надо, внести проект. И вмешательство в дела Нацбанка надо считать вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать», - сказал Глава государства, выступая на расширенном заседании Правительства.

«Я смотрю и вижу, чем больше Нацбанк начинает наводить порядок, тем больше нападки на его председателя, которого я 100%-но поддерживаю. Это делают акционеры и спонсоры, которых вот здесь сидят, в этом зале. Никого не бойся, никого!» - добавил Нурсултан Назарбаев, обращаясь к председателю Нацбанка Данияру Акишеву.

«Не газеты и журналисты виноваты, а хозяева. Мы к хозяевам примем меры, которые препятствуют наведению порядка. Банки слабые. Всего четыре банка держат 80% активов банка, остальные 26%, у некоторых нет и 1%. В мире, когда наступил кризис, объединяются крупные компании. Пусть объединяются или пусть акционеры ставят собственные деньги, если хотят сохранить банк. Другого способа сохранения банков нет. Они не нужны экономике, значит не имеют права на жизнь. Правильно? Вот действуй смело! Никого не бойся! Честно по закону, как положено! Если кто будет вмешиваться, скажи мне фамилию», - потребовал Назарбаев.