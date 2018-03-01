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Нурсултан Назарбаев дал интервью российскому телеканалу

6 Марта 2018 17:56 853
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Нурсултан Назарбаев дал интервью российскому телеканалу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев дал интервью российскому телеканалу «Первый канал», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе беседы с журналистом российского телеканала Глава государства рассказал об основных аспектах развития сотрудничества между Казахстаном и Россией в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на достигнутых результатах и перспективах дальнейшей реализации программы «Один пояс, один путь», а также ответил на вопросы касательно основных аспектов внешнеполитической деятельности нашей страны.

Глава государства также прокомментировал свое Обращение народу Казахстана «Пять социальных инициатив Президента», отметив важность их качественной реализации.

«Одновременно с реализацией Пяти социальных инициатив будет подниматься заработная плата учителей. Мы сейчас переходим на обновленное содержание преподавания в школах, что позволит повысить заработную плату учителей на 30 процентов. Также в системе школьного образования предусмотрены квалификационные категории. Заработная плата учителей, которым будет присваиваться категория, повысится еще на 50 процентов», - сказал Президент Казахстана.

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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