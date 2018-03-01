Нурлан Нигматулин встретился с чешским коллегой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе своего официального визита в Чешскую Республику провел переговоры с руководителями палат Парламента Чехии, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В ходе встречи с председателем палаты депутатов Радеком Вондрачеком спикер Мажилиса поздравил своего чешского коллегу с отмечаемым в этом году 25-летием создания палаты и подчеркнул важность межпарламентского диалога в целях углубления долгосрочного партнерства между Казахстаном и Чехией.

Как отметил Н.Нигматулин, развитие всесторонних и взаимовыгодных отношений с Чехией - одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана в регионе Центральной и Восточной Европы.

По словам спикера Мажилиса, важным событием стало включение Казахстана в список 12-ти приоритетных торговых партнеров Чехии. Среди перспективных направлений - машиностроение, сельское хозяйство, технологии, инновации. Актуальность данных направлений, как подчеркнул Н.Нигматулин, возрастает в связи с выполнением задач Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в том числе - повсеместному внедрению передовых цифровых технологий. При этом председатель Мажилиса отметил практический интерес казахстанских парламентариев к принятому Чехией специальному закону, регулирующему и поддерживающему исследования и инновации.

В ходе встречи Н.Нигматулин и Р.Вондрачек выразили заинтересованность в продолжении практики регулярных парламентских встреч на уровне профильных комитетов, занимающихся вопросами поддержки экономики, социальной политики и образования.

Также, по мнению председателя Мажилиса, созданные на базе выставки ЭКСПО-2017 Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов, Международный технопарк IT-стартапов могли бы стать площадкой для углубления и диверсификации казахстанско-чешского взаимодействия.

Собеседники обменялись мнениями и по вопросам международной повестки дня.

Н.Нигматулин акцентировал внимание на инициативах Казахстана и Президента Нурсултана Назарбаева, особенно в деле ядерного разоружения и нераспространения. Спикер Мажилиса, поблагодарив Чехию за продвижение общих интересов на площадке ООН, выразил намерение нашей страны укреплять и далее взаимодействие с Чехией в двустороннем и многостороннем форматах путем координации усилий в различных международных структурах, взаимной поддержки инициатив и позиций.

В свою очередь Радек Вондрачек высоко оценил работу нашей страны в СБ ООН, подчеркнув при этом заинтересованность и Казахстана, и Чехии в сохранении стабильности и безопасности.

Тема углубления сотрудничества в интересах народов двух государств была продолжена и в ходе встречи Н.Нигматулина с председателем Сената Парламента Чехии Миланом Штехом.