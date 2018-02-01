Нурлан Нигматулин принял представителей Всемирного банка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе спикер палаты Нурлан Нигматулин провел встречу с Постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Ато Брауном и региональным директором по Центральной Азии Лилией Бурунчук. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В ходе беседы Н.Нигматулин подчеркнул большую работу, проведенную за 25 лет сотрудничества нашей страны с этим глобальным финансовым институтом. Как отметил спикер Мажилиса, за эти годы в Казахстане профинансировано 46 проектов, еще 48 - в портфеле программы сотрудничества сегодня, с 2002 г. реализуется Программа совместных экономических исследований. В прошлом году выполнена Стратегия партнерства между Казахстаном и Всемирным банком на 2012-2017 годы.

Говоря о развитии нашей страны, Н.Нигматулин подчеркнул важность реализуемой в настоящее время инициированной Президентом Казахстана программы «Нұрлы Жол», включающей крупные проекты строительства транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры, развития МСБ.

Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане высоко оценил успехи нашей страны, достигнутые за годы независимости. По словам Ато Брауна, Всемирный банк гордится совместной работой с Казахстаном.

Как отметила в свою очередь Лилия Бурунчук, Казахстан - самый важный партнер Всемирного банка в Центральной Азии и работа с нашей страной - одно из важнейших направлений ВБ, т.к. здесь реализуются крупномасштабные проекты.

Обсуждены и вопросы сотрудничества с парламентариями.

По словам спикера Мажилиса, опыт и знания экспертов банка будут полезны в законотворческой работе депутатского корпуса. В частности, отмечена важность обсуждения таких вопросов, как совершенствования мер господдержки сельского хозяйства, цифровизации отрасли, а также изучения возможностей внедрения инновационных финансовых инструментов.