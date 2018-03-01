Нурлан Нигматулин принял Постоянного координатора ООН в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе спикер палаты Нурлан Нигматулин провел встречу с Постоянным координатором ООН в Казахстане Норимасой Шимомура. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив четвертьвековой период сотрудничества нашей страны с этой организацией и ее институтами, спикер Мажилиса подчеркнул, что именно с трибуны ООН Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвигает все свои ключевые международные инициативы.

Как отметил Норимаса Шимомура, история успешного взаимодействия Казахстана с ООН отражена и в самих достижениях нашей страны. При этом Постоянный координатор ООН подчеркнул, что те кардинальные изменения, которые произошли в Казахстане за 25 лет, - это заслуга Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его стратегического курса.

Особое внимание собеседники уделили членству Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 гг.

Как отметил Н. Нигматулин, это имеет большое значение не только для нынешнего, но и последующих поколений казахстанцев.

Н. Шимомура назвал непостоянное членство нашей страны в СБ ООН закономерным, поскольку Казахстан заявил о себе как об успешном государстве, как о стране, которая заслужила доверие международного сообщества и стала защитником мира без ядерного оружия. Постоянный координатор ООН также отметил, что это не только почетно, но и очень ответственно, потому что от этого зависит принятие таких решений, которые влияют на жизни людей. При этом Н. Шимомура подчеркнул, что Казахстан достиг в этом направлении огромных успехов, особенно в период своего председательства в СБ ООН.

По словам Н. Нигматулина, наша страна придает большое значение и имплементации Целей устойчивого развития ООН. Это способствует системной реализации поручений Главы государства по обеспечению высокого уровня и качества жизни населения, а также позволит Казахстану достичь индикаторов ОЭСР и войти в число 30-ти наиболее развитых стран мира.

Спикер Мажилиса отметил и активное сотрудничество с депутатским корпусом Программы развития ООН, оказывающей экспертное содействие в рабочих группах при обсуждении законопроектов.

В заключение встречи собеседники высказались за дальнейшее развитие сотрудничества.