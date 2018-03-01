Нурлан Нигматулин: Парламент законодательно обеспечит реализацию инициатив Президента
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК спикер палаты Нурлан Нигматулин заявил о готовности парламентариев обеспечить законодательную поддержку пяти социальным инициативам Главы государства.
Открывая пленарное заседание, спикер Мажилиса подчеркнул значимость обращения Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана с пятью социальными инициативами.
«Уже сегодня можно с полным правом сказать, что масштабные социальные инициативы Главы государства получили единодушную поддержку всего казахстанского народа. И теперь нам, депутатам Парламента, предстоит законодательно обеспечить реализацию Пяти социальных инициатив Президента. Это будет главным приоритетом всей нашей работы в предстоящий период», - сказал Нурлан Нигматулин.
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