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Нурлан Нигматулин: Парламент законодательно обеспечит реализацию инициатив Президента

7 Марта 2018 10:25 267
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Нурлан Нигматулин: Парламент законодательно обеспечит реализацию инициатив Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК спикер палаты Нурлан Нигматулин заявил о готовности парламентариев обеспечить законодательную поддержку пяти социальным инициативам Главы государства.

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Открывая пленарное заседание, спикер Мажилиса подчеркнул значимость обращения Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана с пятью социальными инициативами.

«Уже сегодня можно с полным правом сказать, что масштабные социальные инициативы Главы государства получили единодушную поддержку всего казахстанского народа. И теперь нам, депутатам Парламента, предстоит законодательно обеспечить реализацию Пяти социальных инициатив Президента. Это будет главным приоритетом всей нашей работы в предстоящий период», - сказал Нурлан Нигматулин.

 

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Ключевые слова: Мажилис, Пять социальных инициатив,
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