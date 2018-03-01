Нурлан Нигматулин: Инициативы Президента - комплекс мер повышения благосостояния казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как отметил Н.Нигматулин, «сегодняшнее обращение Президента страны Н.Назарбаева - это убедительное подтверждение неизменности его стратегического курса на социальную модернизацию нашего общества.

Пять социальных инициатив Президента - это грандиозная программа социальных перемен.

Это комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение благосостояния всех казахстанцев.

Самое главное - как всегда, все президентские инициативы продуманы, реалистичны и опираются на чётко просчитанные возможности отечественной экономики.

Теперь задача депутатов казахстанского Парламента - законодательно закрепить эту масштабную президентскую программу», - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.