Нурлан Нигматулин: Инициативы Президента - комплекс мер повышения благосостояния казахстанцев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Как отметил Н.Нигматулин, «сегодняшнее обращение Президента страны Н.Назарбаева - это убедительное подтверждение неизменности его стратегического курса на социальную модернизацию нашего общества.
Пять социальных инициатив Президента - это грандиозная программа социальных перемен.
Это комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение благосостояния всех казахстанцев.
Самое главное - как всегда, все президентские инициативы продуманы, реалистичны и опираются на чётко просчитанные возможности отечественной экономики.
Теперь задача депутатов казахстанского Парламента - законодательно закрепить эту масштабную президентскую программу», - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.
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