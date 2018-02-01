Нурлан Ермекбаев обсудил Послание Президента c общественностью Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 февраля министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, в рамках рабочей поездки в Костанайскую область, провел встречу с представителями гражданского общества, научной и творческой интеллигенции, студентами высших учебных заведений, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе встречи Нурлан Ермекбаев рассказал об основных положениях Послания Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

По словам министра, Послание ставит конкретные задачи, которые необходимо решить уже в 2018 году для успешной адаптации страны к особенностям мировой экономики. В частности, обозначены десять задач в области развития новых технологий, экономического потенциала и инфраструктуры, системы государственного управления и человеческого капитала.

В своем выступлении министр также рассказал об основных приоритетах государственной политики в сфере религии, взаимодействия с гражданским обществом и молодежной политики.

«Меры государственной политики в сфере религии направлены на следующие приоритеты. Во-первых, при соблюдении прав и свобод граждан не допустить использование религии в деструктивных целях. Во-вторых, защитить интересы законно действующих субъектов религиозных отношений. В-третьих, сохранить светские устои общества, являющиеся залогом спокойствия в полиэтничном государстве», - пояснил Н. Ермекбаев.







Министр по делам религий и гражданского общества остановился на отдельных наиболее важных положениях законопроекта по вопросам религии.

«Уточняются требования к госслужащим в части недопущения использования служебного положения в своих или чужих религиозных интересах. Предлагается перенести в закон лишь три ограничения, которые уже предусмотрены кодексом этики госслужащих. Но эти ограничения никак не повлияют на поступление на госслужбу, на право веры в Бога или посещения мечети, церкви», - разъяснил Н. Ермекбаев.

В сфере взаимодействия с гражданским обществом подготовлен проект Закона «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам деятельности некоммерческих организаций». Цель законопроекта - сделать госсоцзаказ максимально эффективным и качественным.

Нурлан Ермекбаев отметил, что внедряются новые проекты по поддержке различных региональных и сельских НПО, молодежных организаций и духовенства.







«Например, Министерством совместно с ДУМК в прошлом году был создан благотворительный фонд «Уакып». Фондом уже оказана помощь более 300 священнослужителям, проживающим в отдаленных районах и материально нуждающимся. «Уакып» участвует в строительстве 4-х этажного жилого дома для социально-уязвимых слоев населения г.Актобе. Фонд также участвует в восстановлении сгоревшего в этом месяце православного храма в селе Тургень Алматинской области. И это только малая часть оказываемой Фондом помощи», - сообщил Н. Ермекбаев.

Министр особо отметил активную работу Общественных советов Костанайской области.

«Костанайцы постоянные участники наших семинаров и авторы большинства предложений по решению текущих проблемных вопросов в работе советов... Думаю будет весьма уместным процитировать слова австрийского философа (Пол Карл Фейерабенд), который говорил, что «Гражданская деятельность является лучшей и единственной школой свободных граждан», - сказал Нурлан Ермекбаев.

В рамках реализации Послания МДРГО совместно с активной общественностью страны реализует подпрограмму «Атамекен» программы «Рухани жаңғыру».







По словам Н. Ермекбаева, в реализации подпрограммы «Атамекен» приняли активное участие представители бизнеса Костанайской области. Так, предприниматели провели благоустройство и обновление жилых дворов в поселке Затобольск на общую сумму 38 млн. тенге. В отдаленном селе Карабатыр Камыстинского района меценат М. Кудайкулов за свой счет отремонтировал здание сельского Дома культуры, а в поселке Сарыколь за счет средств предпринимателей восстановлен спортивный зал.

В сфере молодежной политики доработан план реализации Концепции государственной молодежной политики с учетом статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Новые мероприятия учитывают развитие системы занятости, досуга, семейных ценностей, поддержку молодежных организаций, предпринимательства и волонтерства.

В рамках рабочей поездки министр по делам религий и гражданского общества принял участие в отчетной встрече акима области Архимеда Мухамбетова с населением, а также посетил ресурсный центр НПО, ТОО «СарыаркаАвтопром», Мемориальный комплекс Ыбырая Алтынсарина, памятник Шақшақ Жәнібек Қошқарұлы, и областную мечеть имени АймағанбетқажыСпанұлы.