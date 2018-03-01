Нурлан Ермекбаев о религии: Нужно мобилизовать усилия ученых и имамов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нужно мобилизовать ученых для возрождения исламского наследия. Такое мнение высказал министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев на форуме мусульманских ученых Евразии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Считаю, что для правильного разъяснения народу традиционных канонов религии нужно мобилизовать образованных ученых и имамов, знающих Коран и хадисы, и вести работу по возрождению дошедшего до нас богатого наследия. Из религии для нас, в первую очередь, важно взять морально-этические ценности. Сердца людей подвластны только доброте и гуманизму. Казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия сегодня признали все страны мира», - сказал Н. Ермекбаев.
Министр отметил, что Астана, расположенная в сердце Евразии, стала глобальной площадкой диалога и взаимопонимания между религиями.
Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что необходимо объединить усилия для формирования положительного имиджа ислама как религии мира, гуманизма и справедливости, и выразил уверенность, что сегодняшний форум внесет свой вклад в достижение указанных целей. Казахстан готов внести большой вклад в эту важную работу.
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