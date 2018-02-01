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«Нулевой» класс в Казахстане введут в 2020 году

26 Февраля 2018 13:05 767
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«Нулевой» класс в Казахстане введут в 2020 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на встрече с педагогической и научной общественностью Карагандинской области сообщил о введении «нулевого» класса в 2020 году, передает МИА «КАЗИНФОРМ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Нулевой» класс мы планируем ввести не в 2019 году, а в 2020-м. «Нулевой» класс - это в принципе нынешняя система предшкольной подготовки. Его смысл - создание единой программы для детей подготовительных классов. Проходить подготовку можно и в детском саду, и в школе», - отметил Ерлан Сагадиев. 

По его словам, сейчас предшкольной подготовкой охвачены 80% казахстанских детей. Задача министерства - довести этот показатель до 100%. Важно, чтобы все дошколята перед поступлением в 1 класс были примерно на одинаковом уровне подготовки. 

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Ключевые слова: Образование,
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