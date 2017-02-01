Новый вид акулы-молота открыли ученые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американские ученые выявили в Карибском море новый вид молотоголовой акулы. Оказалось, что акулы-молоты этого региона обособились от родственников из вод близ Северной Америки несколько миллионов лет назад, когда перестали с ними спариваться, передает Росбалт.

Особь акулы-молота, предоставившая биологический материал для ДНК-теста, была выловлена в 2016 году в Белизе (бывший Британский Гондурас) в рамках экспедиции по мечению акул. Хотя внешне рыба абсолютно такая же, как и ее собратья, населяющие атлантические воды США и являющиеся объектом промыслового лова, генетически она отличается.

Определяющим признаком разделения одного вида на два является прекращение скрещивания между двумя группами. Анализ ДНК, проведенный Эндрю Филдсом из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, позволил команде, работающей в Белизе, доказать, что местные акулы-молоты перестали скрещиваться с собратьями из Мексики, США и Багамских островов несколько миллионов лет назад. За это время накопились генетические различия этих двух групп.

Работа по регистрации нового вида акулы и присвоению ему латинского названия ведется параллельно с экологическими изысканиями. Исследователям предстоит определить ареал каждого вида и оценить потенциальные угрозы в отношении них.