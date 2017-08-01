Новый учебник «Краеведение» создают для школ Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С первого сентября во всех седьмых классах средних школ в Карагандинской области введут дисциплину «Краеведение», в связи с чем группа педагогов региона работает над его содержанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила координатор этой работы, методист учебно-методического центра Бахыткуль Калекина, в книгу будут занесены сведения об истории всех 18 городов и районов Карагандинской области.

«Каждый район предоставил свой блок материалов о районе или городе. После чего они будут объединены в один бумажный учебник. Он будет рассчитан на 20 учебных часов», - сказала Бахыткуль Калекина.



В конце августа учебник будет сформирован и отправлен в типографию. Будут ли ученики покупать книги или им выдадут в школьных библиотеках, решается.



Цель выпуска книги «Краеведение» - рассказать ученикам об уникальных местах истории и археологии своего региона.