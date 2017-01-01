Новый цех в Акмолинской области будет выпускать 210 тонн колбасы в год  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Аккольский район аким Акмолинской области Сергей Кулагин посетил цех ТОО «ТП-1». Данный проект на сумму 75 млн. тенге введен в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Проектная мощность составляет 210 тонн продукции в год.







- В здании цеха располагаются офис, цех полуфабрикатов, термическое отделение, 4 холодильных камеры, участок упаковки, склад, бытовые комнаты. Оборудование - производства России, Турции. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Выпуск продукции запланирован на март текущего года. Мы будем изготавливать 8 наименований колбасы для сбыта на рынки Астаны и Караганды, а также населенных пунктов Акмолинской области, - поделилась директор предприятия Лиза Хамхоева.







Также глава региона побывал в ТОО «SC Food», где занимаются разведением племенного крупного рогатого скота породы «Ангус» мясного направления. Как сообщил директор предприятия Максут Бактибаев, в хозяйстве 1861 голов, из них коров - 1348. «Мы планируем увеличение поголовья КРС до 2 500 голов. Для этого у нас имеются все необходимые условия. Животноводческие базы рассчитаны на данное количество скота, есть зерносклады. Пастбища огорожены системой «Электропастух», - информировал акима области М.Бахтибаев.

Далее Кулагин ознакомился с материально-техническим оснащением Азатской средней школы. Школа оборудована современной техникой. Здесь имеются кабинеты информатики (17 компьютеров), биологии и химии, мультимедийнный кабинет. В 2016 году произведен текущий ремонт на сумму 8,6 млн.тенге (республиканский бюджет - 4,8 млн. тенге, районный бюджет - 3,8 млн. тенге).







- У нас 20 комплект-классов. Язык обучения - казахский, русский. За счет спонсорских средств для всех 162 учащихся организовано бесплатное горячее питание, - сказал директор школы Ерик Молдаганапов.

Также аким области посетил Азатскую врачебную амбулаторию, в которой по программе «Дорожная карта занятости 2020» был произведен капитальный ремонт на сумму 21,6 млн.тенге.

В городе Акколь руководитель области встретился с трудовыми коллективами государственного архива, детской музыкальной школы, детского дома №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.







В ТОО «LEMKEN KAZ» главу региона ознакомили с итогами работы предприятия за 2016 год. «В минувшем году было реализовано продукции и услуг на 600млн. евро. Для сельхозпредприятий Казахстана и Кыргызстана мы выпускаем навесные, полунавесные, гибридные плуги, почвоуплотнители, ротационные бороны, комбинации для предпосевной обработки почвы, культиваторы, зерновые сеялки механические и пневматические, посевные комплексы и т.д.», - отметил генеральный директор ТОО Дмитрий Сокульский.







В ходе рабочего визита аким области провел прием граждан по личным вопросам. Жители, в основном, обращались по вопросам ЖКХ, по которым даны исчерпывающие ответы.

В завершение рабочей поездки состоялась встреча акима области с активом Аккольского района, где подведены итоги за 2016 год.





