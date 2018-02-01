Новый список памятников Алматы отправили на доработку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проект постановления о внесении изменений в список памятников Алматы отозван управлением культуры и архивов города, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

«Управлением культуры и архивов города Алматы отозван проект постановления «О внесений изменений в постановление акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года №4/840 «Об утверждении государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы» в связи с необходимостью дополнительного изучения ранее внесенных объектов», - отметили в управлении культуры.

Напомним, ранее на сайте Egov.kz был опубликован проект постановления акимата, где было предложено исключить из государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы три объекта. В частности, сакский курган, бывшее здание гостиницы «Иссык» архитектора В.Крошина и старое здание аэропорта.