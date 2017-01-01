Новый «Шерлок» оказался популярнее обращения королевы Великобритании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» стал самым популярным у телезрителей Великобритании в новогоднюю ночь, пишет The Guardian.

Первую серию четвертого сезона посмотрели 8,1 млн зрителей. Это составило чуть менее трети (32,8%) зрительской аудитории.

Рождественское обращение королевы Англии Елизаветы II, для сравнения, собрало всего 7,7 млн просмотров, цитирует издание Gazeta.

Трансляция сериала стала второй по популярности в праздничном телеэфире в канун Нового года, уступив только тожественному обратному отсчету и показу фейерверков, который набрал 11,6 млн зрителей.

Предыдущий новогодний эпизод «Шерлока» «Безобразная невеста», который был показан в 2016 году, собрал 8,4 млн зрителей.

Первый из трех новых эпизодов четвертого сезона, который решено было сделать последним, вышел на экраны 1 января 2017 года под названием The Six Thatchers («Шесть Тэтчер»). Название отсылает к рассказу Артура Конана Дойля «Шесть Наполеонов».

Шерлоку предстоит столкнуться с таинственным человеком, пытающимся использовать в своих целях образ покойного премьер-министра Великобритании - и, хотя дело поначалу кажется всем достаточно тривиальным, в итоге друзьям предстоит столкнуться с загадкой, связанной с темным прошлым супруги Джона - Мэри.