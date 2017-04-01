Новый Шелковый путь показали в Алматы  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, в Центральном государственном музее РК, открылась фотовыставка «Новый облик и достижения Великого Шелкового пути», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Культурное мероприятие организовано в партнерстве с Генеральным консульством КНР и посвящено 25-ти летию казахстанско-китайских дипломатических отношений.

«На выставке представлено более 70 фоторабот, рассказывающих не только об истории Великого Шелкового пути, но и об успехах казахстанско-китайских отношений в области политики, экономики, строительства, бизнеса, образования, культуры, туризма и спорта. В работах фотохудожников нашли свое отражение также памятники архитектуры, богатые живописные природные места и достопримечательности Китая», - рассказали в Центральном государственном музее РК.







В первом разделе выставки акцент сделан на истории Великого Шелкового пути. Этой тематике посвящены 26 фото.

Второй раздел выставки вместил в себя 25 фотографий, посвященных совместным проектам Казахстана и Китая. Здесь представлены моменты открытия цементных заводов в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, завода в Актогае «Тау-кен», завода «SINOPEC» по переработке нефти, элетростанции «Мойнақ Су», вручение грамоты Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым генеральному директору актюбинского филиала компании «CNPCS».







Третий раздел посвящен сотрудничеству Казахстана и Китая в области культуры и искусства. Это 19 работ китайских фотографов, в которых отражены самые яркие моменты таких мероприятий, как: «Караван из 100 верблюдов и людей, прошедший по Великому Шелковому пути из г.Шэньси в г.Алматы», «Праздник китайской кухни», «День культуры Китая» и многих других, организованных совместно с Генеральным консульством КНР в Алматы.















