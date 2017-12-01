Новый сериал Баян Алагузовой покажет РТРК «Казахстан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеканал QAZAQSTAN начинает показ нового сериала от Баян Алагузовой «Козы-Корпеш - Баян-Сулу». Об этом сообщил председатель правления ТРК «Казахстан» Ерлан Карин на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня начнется премьера нового шестисерийного фильма «Козы-Корпеш-Баян-Сулу», снятого в рамках подготовки к новому сезону. Ежедневно, начиная с 25 декабря, в 21.40 в эфире национального телеканала мы предлагаем вам телесериал на основе самой известной казахской легенды о любви. Сериал подготовлен известной в нашей стране компанией «Shine Produktion», генеральный продюсер - Баян Алагузова. Этот проект мы запланировали весной. Основная наша цель - путем вывода на экран наших исторических произведений стимулировать интерес молодежи, привлечь ее внимание к нашему искусству, к нашей культуре», - сказал Е.Карин.





По его словам, Баян Алагузова сумела зарекомендовать себя в качестве успешного продюсера, автора многих ярких больших проектов. Она одной из первых привлекла казахстанскую аудиторию на большой экран, предлагая очень интересные проекты.

Е. Карин подчеркнул, что новый телесериал - это еще и специальный подарок казахстанцам к Новому году.