Новый прокурор Северного Казахстана пообещал снизить количество краж

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Недавно назначенный прокурор Северо-Казахстанской области Берик Асылов встретился с представителями республиканских и руководителями региональных средств массовой информации, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Он рассказал о планах работы и поделился результатами проведенного анализа криминогенной ситуации в области. Берик Асылов отметил, что лидируют среди преступлений кражи. С начала года из 1917 совершенных преступлений 1126 приходится на кражи.



«Я вижу своей задачей, прежде всего, снизить количество краж, что позволит снизить уровень преступности. 60% от преступлений прошлого года в СКО составляют именно кражи. К примеру, в 1 квартале из 1917 преступлений - 1126 краж. Их число можно снизить, сейчас для этого есть много средств, онлайн-видеонаблюдение, например. У меня есть опыт такой работы в другом регионе», - сказал прокурор СКО.



Берик Асылов отметил, что большая часть преступлений совершается в Рабочем поселке Петропавловска.



«По карте преступности Петропавловска я посмотрел, что большинство преступлений, в том числе краж, происходит в Рабочем посёлке. Я проехался по этому району, с людьми поговорил», - сказал Берик Асылов.



Еще одна задача - защита бизнеса. Прокурор области уверен, что развитие предпринимательства положительно скажется на экономическом положении региона. Рост активности бизнеса способствует созданию новых рабочих мест. Снижение безработицы приведет к уменьшению количества преступлений. По статистике, в СКО их совершают в основном люди, не имеющие постоянного заработка либо наркозависимые.