Новый национальный природный парк появится в Восточном Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области будет создан новый национальный природный парк. Он расположится в Урджарском районе, передает YK-news.kz.

Об этом стало известно на заседании Общественного совета области. Территория проектируемого Тарбагатайского государственного национального природного парка охватит 143,5 тысячи гектаров.

«Парк создается для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия природных комплексов», - пояснила руководитель управления земельных отношений ВКО Виктория Барсукова.

Планируется, что национальный природный парк будет состоять из шести участков, в него войдут часть хребта Тарбагатай, участок гор Карабас и Аркалы, часть долины рек Урджар, Кызылсу и Емель.

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