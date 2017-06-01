Новый микрорайон Усть-Каменогорска украсят хвойные деревья

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Строящийся микрорайон №19 в Усть-Каменогорске поручено засадить большими, взрослыми хвойными деревьями, чтобы у новоселов появилась возможность гулять по скверу площадью почти в два гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый сквер должен появиться до 1 сентября. Помочь в продвижении этой еще прошлогодней идеи глава региона Даниал Ахметов попросил уже секретаря областного маслихата Владимира Головатюка на расширенном аппаратном совещании, у которого большой опыт в благоустройстве областного центра. Обустроить зелеными насаждениями территорию новостройки должны были еще в прошлом году, но чиновники «заволокитили» эту тему, ссылаясь на различные причины, в том числе разработку ПСД.

«Для этого не нужно ПСД, просто посадите там 200-300 больших хвойников и у людей появиться парк, где можно отдохнуть,- отметил аким и приветствовал закуп коммунальными службами новой специализированной техники, позволяющей пересаживать крупные деревья (более 5 метров), не травмируя корневую систему.

Как уже сообщалось, закупленный коммунальщикам «Оскемен-Тартип» в текущем году КамАЗа «Оптима-2000» уже работает на благоустройстве еще одного нового парка - парка «Нурлы жол» левобережного микрорайона, который уже откроется совсем скоро.