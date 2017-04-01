Новый микрорайон строят на левобережье Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на левобережье начали застраивать еще один микрорайон, передает кореспондент МИА «Казинформ».

Здесь уже возвели реабилитационный центр, спортивные учреждения и драмтеатр, а теперь приступили к строительству жилого комплекса. Его строят за счет частных инвестиций. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается весной 2018 года.



Комплекс представляет собой пять 9-тажных домов на 216 квартир с коммерческими помещениями. Их реализуют через АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в рамках региональной программы строительства жилья. Стоимость одного квадратного метра составит 165 тысяч тенге.



Глава региона Даниал Ахметов дал положительную оценку проводимой работе. Он напомнил, что необходимо строго придерживаться расчетов полтора парковочных места на одну квартиру, ширина проезжей части должна быть не менее 6 метров. Такая площадь обеспечит комфорт жителям и позволит беспрепятственно проехать коммунальной и специальной технике.



Всего же в рамках бюджетных средств, выделяемых через АО «НК «СПК «Ертіс», в этом году планируется ввести в эксплуатацию четыре дома на 298 квартир (24,1 тыс. квадратных метров). Три из них возводятся в Усть-Каменогорске и один - в Семее.



В этом же году также за счет возвратных средств и дополнительных инвестиций АО «НК «СПК «Ертіс» в Усть-Каменогорске, Семее и Аягозе планируется начать строительство еще 13 домов.