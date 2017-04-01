Новый метод диагностики заболеваний на основе анализа волос создали в РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые Томского государственного университета разработали новый метод химического анализа волос, который дает информацию о состоянии здоровья человека и его предрасположенности к заболеваниям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Этот способ спектрального анализа волос позволяет определять концентрацию жизненно важных микроэлементов в организме человека. Их дисбаланс приводит к развитию различных заболеваний, многие из которых долгое время протекают скрыто. Микроэлементный анализ помогает выявлять серьезные болезни, а при удачном стечении обстоятельств и предупреждать их развитие у пациентов из группы риска. Метод позволяет определять концентрацию сразу 30 химических элементов», - прокомментировал метод научный сотрудник университета Владимир Отмахов.

В основе новой технологии лежит метод дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии - если раньше волосы анализировались с помощью дорогих реагентов, то сейчас химики исследуют золу, которая остается после сжигания образца.

«Обычно образец для исследования сначала переводят в раствор, а затем изучают его состав, используя дорогие реагенты. Новый метод заключается в том, что ученые сжигают биосубстрат в специальной камере при температуре 400-450 градусов Цельсия и анализируют зольный остаток волос», - говорится в сообщении пресс-службы.

Метод уже показал свою эффективность: ученые проводили анализ волос пациентов, перенесших ишемический инсульт, и выявили изменения элементного состава, в частности, повышение концентрации условно токсичных элементов - кадмия и свинца и снижение концентрации цинка.

Технология томских химиков аттестована и внесена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.