Новый корпус онкодиспансера строят в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов посетил Северо-Казахстанский областной онкологический диспансер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У главного врача Кабдрахмана Сактаганова он узнавал об оснащенности диспансера, поинтересовался, анализировали ли североказахстанские медики, почему в регионе такая высокая смертность от онкозаболеваний.

«Мы отмечаем снижение смертности на 4,4%. Пока она выше среднереспубликанского показателя за счет того, что у нас намного больше пациентов, чем в целом по стране. Если говорить о пятилетней выживаемости, то мы достигли 61%. Это считается одним из лучших показателей по РК. Мы применяем все виды малоинвазивной хирургии, по высокотехнологичным медицинским услугам - 10 видов», - подчеркнул К. Сактаганов.

Онкологи Северо-Казахстанской области говорят, что с химиопрепаратами в этом году ситуация значительно улучшилась. Получили 85% препаратов. Остальное ждут в течение марта, запас лекарств есть.

«В прошлом году мы получили 130 миллионов тенге на зарядку гамма-аппарата. У нас есть пять источников ионизирующего излучения. Мы планируем запустить линейный ускоритель, готовим техусловия. В рамках ГЧП за 180 миллионов тенге приобретаем цифровой маммограф», - сказал К. Сактаганов.

В августе завершится строительство нового корпуса онкодиспансера. Он необходим для размещения оборудования.





«Полезная площадь корпуса - 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется перемещение отделения лучевой диагностики с приспособленного здания в новое. Здесь будет маммография, рентгено-диагностическая служба, МРТ. Патоморфологическая лаборатория сейчас испытывает большой дефицит площади. Новая методика - иммуногистохимия, сейчас на 70% проводится в онкодиспансере. В дальнейшем будет полностью проводиться у нас», - рассказал К. Сактаганов.

По его словам, основная проблема выявления заболевания в запущенной форме - в 47% случаев - недостаточная осведомленность пациентов. Чтобы улучшить ситуацию, в прошлом году разработали мобильное приложение «Онкоскрин». Оказалось, министр здравоохранения с этим приложением знаком и поинтересовался у разработчика Дмитрия Те, требуется ли поддержка в его распространении.





«Такие технологии нужно распространять по всей стране. С этого года мы вводим требование для поликлиник, работающих в информационной системе - мобильные приложения для населения. Каждый гражданин должен иметь приложение, через которое он будет взаимодействовать с системой. Будем поддерживать», - сказал Е. Биртанов.