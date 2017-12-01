Новый главный тренер «Иртыша» прибыл в Павлодар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Болгарский специалист Георги Демерджиев прилетел в Павлодар для подписания контракта с «Иртышом», сообщает СИА «SPORTINFORM».

Сегодня Дерменджиев вместе со своим агентом проведет встречу с руководством клуба и окончательно согласует все оставшиеся детали. В частности, речь идет о количестве помощников: болгарский специалист намерен весь штаб укомплектовать своими соотечественниками, что не совсем устраивает боссов «Иртыша».



62-летний Дерменджиев ранее никогда не работал за пределами родины, а последние 6 лет он трудился в самом сильном клубе Болгарии на данный момент - «Лудогорец». Именно при нем команда из Разграда сумела добиться своих исторических успехов - выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Также Дерменджиев тренировал «Спартак» из Пловдива и «Сливен». Интересно, что Дерменджиева у руля наставника «Лудогорца» сменил Димитар Димитров - бывший тренер павлодарцев.



Также кандидатами на пост рулевого «Иртыша» были Кахабер Цхададзе и Валерий Карпин. Причем российский специалист ранее также побывал в Павлодаре, на приеме у акима области и обсудил детали. Но затем выбрал другой вариант в России. В ближайшие дни его должны представить в качестве главного тренера «Ростова».