-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:44 1040
-
-
-
-
-
16:16 922
-
-
-
15:15 652
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Новый главный тренер «Иртыша» прибыл в Павлодар
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Болгарский специалист Георги Демерджиев прилетел в Павлодар для подписания контракта с «Иртышом», сообщает СИА «SPORTINFORM».
Сегодня Дерменджиев вместе со своим агентом проведет встречу с руководством клуба и окончательно согласует все оставшиеся детали. В частности, речь идет о количестве помощников: болгарский специалист намерен весь штаб укомплектовать своими соотечественниками, что не совсем устраивает боссов «Иртыша».
62-летний Дерменджиев ранее никогда не работал за пределами родины, а последние 6 лет он трудился в самом сильном клубе Болгарии на данный момент - «Лудогорец». Именно при нем команда из Разграда сумела добиться своих исторических успехов - выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Также Дерменджиев тренировал «Спартак» из Пловдива и «Сливен». Интересно, что Дерменджиева у руля наставника «Лудогорца» сменил Димитар Димитров - бывший тренер павлодарцев.
Также кандидатами на пост рулевого «Иртыша» были Кахабер Цхададзе и Валерий Карпин. Причем российский специалист ранее также побывал в Павлодаре, на приеме у акима области и обсудил детали. Но затем выбрал другой вариант в России. В ближайшие дни его должны представить в качестве главного тренера «Ростова».
- Шестой бесплатный каток заработал в Алматы
- Павлодарец Фаниль Рафиков победил в турнире единоборств лиги WFCA в Чечне
- На бой Фирузы Шариповой в Алматы назначен легендарный рефери
- Павлодарцев удивил новый «микрорайон» города
- Велогонщик Мигель Анхель Лопес остается в «Астане»
- Убитый в Павлодаре таксист в тот день не брал заказов через приложение - inDriver
- Непобежденная уроженка Казахстана подписала контракт с промоутером Эюбова
- Пресс-атташе посольства США похвалил павлодарских студентов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана