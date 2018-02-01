Новый формат айтыса запустят на телеканале QAZAQSTAN

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эфир телеканала QAZAQSTAN выходит новый проект по традиционному состязанию акынов «Жүрсіннің жүйріктері». Об этом сообщил председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, рассказывая о планах телеканала на 2018 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В весенний цикл мы готовим ряд интересных проектов. Они касаются различных жанров. Одним из самых больших проектов будет «Жүрсіннің жүйріктері». Мы готовились к этому проекту еще с прошлого года. Руководителем жюри станет Журсин Ерман. Айтыс будет транслироваться каждое воскресенье в девять вечера», - уточнил Ерлан Карин.





По его словам, в айтысе примут участие около 20 акынов со всех регионов республики. Проект сохранит национальный колорит и традиции, но вместе с тем будет представлен в новом формате.

«В состав жюри проекта войдут известные в стране личности, общественные деятели, искусствоведы: народный артист РК Асанали Ашимов, певец и композитор Алтынбек Коразбаев, профессор, доктор наук Намазалы Омашев, а также известный акын Асия Бекенова. А главный гость проекта заслуженный деятель РК Журсин Ерман будет высказывать свое мнение и давать оценку между выступлениями акынов», - добавил Ерлан Карин.