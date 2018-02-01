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Новый формат айтыса запустят на телеканале QAZAQSTAN

26 Февраля 2018 13:11 744
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Новый формат айтыса запустят на телеканале QAZAQSTAN

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эфир телеканала QAZAQSTAN выходит новый проект по традиционному состязанию акынов «Жүрсіннің жүйріктері». Об этом сообщил  председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, рассказывая о планах телеканала на 2018 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В весенний цикл мы готовим  ряд интересных проектов. Они касаются различных жанров.  Одним из самых больших проектов  будет  «Жүрсіннің жүйріктері». Мы готовились к этому проекту еще с прошлого года.  Руководителем жюри станет Журсин Ерман. Айтыс будет транслироваться каждое воскресенье в девять вечера»,  - уточнил Ерлан Карин.

Новый формат айтыса запустят на телеканале QAZAQSTAN 

По его словам, в айтысе примут участие около 20 акынов со всех регионов республики. Проект сохранит  национальный колорит и традиции, но вместе с тем будет представлен в новом формате.

«В состав жюри проекта войдут известные в стране личности, общественные деятели, искусствоведы: народный артист РК  Асанали Ашимов, певец и композитор Алтынбек Коразбаев, профессор, доктор наук Намазалы Омашев, а также известный акын Асия Бекенова. А главный гость проекта  заслуженный деятель РК Журсин Ерман будет высказывать свое мнение и давать оценку между выступлениями акынов», - добавил Ерлан Карин.

 

 

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Ключевые слова: Культура, СМИ,
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Автор:

Серик Сабеков

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