Новый детсад открыли в Казыгуртском районе ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В селе Турбат Казыгуртского района Южно-Казахстанской области введен в эксплуатацию детский сад «Меруерт Ана» на 100 мест, подарив радость не только жителям села, но и малышам. В рамках пресс-тура, организованного пресс-службой акима области, представители СМИ приняли участие в церемонии открытия детского сада.

Детский сад, стоимостью 50 млн. тенге, где для детей созданы все условия, построен на средства предпринимателя и оснащен современной техникой. Общая площадь объекта составляет 0,45 га. Как отмечает предприниматель А.Исакулова, дошкольное учреждение построено в рамках программы «Балапан».

«На сегодня в детском саду постоянной работой обеспечены 30 человек. Средняя заработная плата работников составляет 60 тыс. тенге. Учреждение оснащено необходимым оборудованием. Для развозки детей у нас имеется автомобиль марки «Газель». Теперь используя эту возможность, мы будем стремиться обеспечить наших детей качественным образованием», - сказала А.Исакулова.

В целом, на сегодня в Казыгуртском районе функционируют 13 государственных и 55 частных детских садов. В прошлом году, в рамках государственно-частного партнерства по программе «Балапан» было введено в эксплуатацию 33 детских сада. В результате, охват детей дошкольными учреждениями достиг 87,5%. Ожидается, что в текущем году этот показатель превысит 90%.