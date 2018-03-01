Новым членам «Нур Отана» вручили партбилеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошла торжественная церемония вручения партийных билетов новым членам партии «Нұр Отан», приуроченная к 1 марта. Именно в этот день нуротановцы отмечают День партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба партии.

«Чествовали сегодня как опытных партийцев, так и новых членов политической организации. Поздравляя единомышленников с праздником, Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» ещё раз обозначил ключевые задачи по модернизации, которые поставил Глава государства, Лидер партии Нурсултан Назарбаев перед каждым нуротановцем», - говорится в сообщении.

Девятнацать лет назад, 1 марта 1999 года состоялся первый исторический Съезд на котором Президент Казахстана был единогласно избран Председателем партии «Нұр Отан». Именно эта дата традиционно считается отправной точкой ведущей политической силы страны. За эти годы партия внесла большой вклад в выполнение намеченных Главой государства задач по развитию Казахстана и улучшению социального положения населения. На расширенном заседании Политического совета Председатель партии «Нұр Отан» поставил новые важнейшие задачи по трансформации политической организации в высокоэффективную, инновационную и креативную партию XXI века. Как отметил сегодня на торжественной церемонии Маулен Ашимбаев, к выполнению задач, поставленных Елбасы, партийцы отнеслись со всей ответственностью. Кадровый аудит, усиление аналитической работы, привлечение молодежи - все это поможет превратить «Нұр Отан» в современную партийную организацию.

«Мы должны четко следовать нашей миссии - быть стратегической опорой Главы государства, системно участвующей в процессах модернизации в нашей стране. Именно «Нұр Отан» должен находится на передовой всех вопросов, которые волнуют общество, чтобы оперативно и эффективно решать все насущные проблемы населения», - отметил Маулен Ашимбаев.







Торжественные церемонии приема в партию сегодня прошли по всему Казахстану. В Астане ряды нуротановцев пополнили 19 человек, представители различных сфер деятельности. Это участники проекта «100 новых лиц Казахстана» - преподаватель из Восточно-Казахстанской области Валентин Алифанов, молодой ученый Маулен Бектурганов, мастер-спорта по тогызкумалаку Асель Далиева, капитан параолимпийской молодежной сборной по волейболу Серик Есматов, обладатель нагрудного знака «Үздік педагог 2017» Александр Кинцель, оперный певец Медет Чотабаев. Партийные билеты также получили предприниматель из Карагандинской области Людмила Ваймер, хирург высшей категории Данияр Джакупов, председатель правления нацхолдинга «Зерде» Руслан Енсебаев, студент Назарбаев университета, победитель международной Олимпиады «Компьютерная физика» Мират Жекеев, бизнесмен из Северного Казахстана Иван Зенченко, обладатель Гран-при республиканского конкурса им. Курмангазы Кайрат Какимов, магистр педагогических наук Асель Кожахметова, директор Палаты предпринимателей «Атамекен» Карагандинской области Ернар Кульпеисов, костанайские предприниматели Нурсултан Касымов и Кадыржан Макангали, председатель Совета Общенационального движения «Казахстан 2050» Мухтар Манкеев, председатель правления АО «Астана Innovations» Олжас Сартаев, PhD, доцент Жанар Тайжанова.

Вручив «новичкам» партбилеты, Маулен Ашимбаев выразил уверенность, что они подойдут с максимальной ответственностью к своему новому статусу и внесут большой вклад в укрепление и развитие партии, как главного проводника политики Главы государства.









«Мы должны привлекать в нашу партию профессионалов, патриотов, людей, которые хотят модернизировать нашу страну, людей, которые хотят участвовать в реализации повестки нашей партии. Вот таких людей мы будем привлекать в партию. Мы будем вас поддерживать и надеемся на плодотворный, созидательный, успешный труд во благо нашей партии, в интересах Республики Казахстан», - отметил Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».

На торжественную церемонию по случаю Дня партии также были приглашены почетные члены «Нұр Отана» и ветераны, который внесли большой вклад в становление политической организации. Маулен Ашимбаев от имени Председателя и от лица всех партийцев поздравил их с праздником и поблагодарил за весомый вклад в развитие партии и развитие страны.

« Благодаря вашему труду партия состоялась как полноценный институт общества и стала одной из ведущих политических сил. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов во благо нашей Родины», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.







В завершение встречи он поздравил казахстанцев с Днем благодарности, подчеркнув символичность того, что главный партийный праздник совпадает с этой замечательной датой. По словам Маулена Ашибаева, День благодарности имеет важное значение для укрепления единства нашего народа, он по-настоящему объединяет всех казахстанцев.

«Сегодня мы благодарим друг друга, благодарим нашу республику, благодарим руководство страны, благодарим своих друзей и коллег. Я думаю, что сегодня многие казахстанцы также благодарны партии «Нұр Отан» за ту большую деятельность, которую мы проводим в стране. Мы многое сделали, но впереди ещё больше важных задач, которые мы обязательно реализуем все вместе», - заверил Маулен Ашимбаев.