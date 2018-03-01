Новые задачи по развитию Казхрома озвучил Александр Машкевич

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Задачи по увеличению добычи хрома на Донском ГОКе, дальнейшему развитию, повышению эффективности работы, выходу на новые объемы производства ферросплавов в мире поставил сегодня в ходе встречи с трудовым коллективом АО «ТНК «Казхром» председатель совета директоров Евразийской группы Александр Машкевич, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качество продукции Казхрома высокое, потребность в этой продукции в мире высокая, было бы преступлением, если бы мы не вышли на новый уровень по объему производства в мире. Ставлю задачу увеличить производство. Компания должна работать эффективнее, должна развиваться и быть суперсовременной. Вы должны идти вперед, вывести на полную мощность 4-й цех Актюбинского завода ферросплавов, скорее закончить 4-й и 6-й цех в Аксу. Стоит масса задач, в том числе по цифровизации предприятия», - сказал А. Машкевич руководству АО ТНК «Казхром».

Особое внимание будет уделено работе Донского ГОКа, где и добывается основное сырье - хромовая руда. Без добычи нет Казхрома, добавил А. Машкевич.

Аким области Бердыбек Сапарбаев также отметил, что Казхром является флагманом актюбинской экономики.

«В прошлом году, несмотря на кризисные явления, рост экономики области составил 5 процентов. За 2 месяца с начала года также неплохие показатели роста экономики - 2,6 процента. На заседании Правительства Президент поручил не допускать снижения темпов роста экономики. Это зависит от многих, в том числе от Казхрома. Для нас главное - не снижать роста объемов производства хрома и ферросплавов и вывести на полную мощность новый цех.





Компания выполняет соцобязательства. Мы гордимся, что при поддержке предприятия в прошлом году в Актобе открылась академия творчества, сейчас там занимаются 5 тысяч детей, мы хотим до конца года до 10 тысяч эту цифру довести. Актобе славился достижениями в спорте. Мы просим Казхром в этом году возвести легкоатлетический манеж в Батыс-2 и продолжить строительство многоквартирных домов для своих сотрудников, для этого мы выделим земельный участок», - сказал Б. Сапарбаев.

В завершении встречи был подписан трехсторонний меморандум между акиматом области, Казхромом и областным советом профсоюзных организаций по стабилизации производственных процессов.

Как известно, в Евразийскую Группу входят такие казахстанские предприятия, как АО «ТНК Казхром», Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), Алюминий Казахстана, Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатская энергетическая корпорация (ЕЭК), Шубарколь Комир и ТОО «ТрансКом».