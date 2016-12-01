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Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима

Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима
28 Декабря 2016 14:11 169

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ. - В Казахском государственном цирке прошла новогодняя ёлка от имени акима города Алматы, в которой приняли участие 1700 детей - воспитанников детских домов, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей, социально уязвимых слоев населения, отличников учебы, активистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также на новогоднюю елку приглашены 45 детей из Дома поддержки детей-сирот и детей из малоимущих семей «Мен өмірді сүйемін», Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих, Казахстанской ассоциации инвалидов - больных гемофилией, дети инвалидов войны в Афганистане и др.


Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима  

В ходе праздничного мероприятия детям показали волшебное представление  «Щелкунчик под куполом цирка» по мотивам сказки  Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», а также выступления воздушных гимнастов, акробатов, клоунов, эквилибристов и дрессированных животных.

Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима 

Сказочное действо сопровождалось музыкой знаменитого балета

П.И.Чайковского «Щелкунчик», известным акробатическим шоу-балетом Казгосцирка «Фарандоль» и объемным лазерным 3D-шоу.


Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима  

Новая программа синтезирует лучшие традиции циркового, театрального, музыкального и хореографического искусства. Режиссерско-постановочная группа, помимо развлекательной, ставила перед собой образовательную и воспитательную задачи.

Гости праздника получили подарки от акима мегаполиса: сладости, игрушки, сумки-наборы для творчества, канцелярские товары и др.


Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима  

«Дорогие дети, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Мы надеемся, что вам запомнится этот день. Я знаю, что вы все старались в этом году, стремились к победам, прилежно себя вели и заслужили этот праздник. Специально для новогодней елки были созданы новые цирковые номера, написана музыка, изготовлено большое количество костюмов и цирковой реквизит. В новом году желаю вам достигать всех высот и быть счастливыми!» - сказал аким города Бауыржан Байбек. 


Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима


Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима 
Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима 
Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима 
Новые цирковые номера создали в Алматы для новогодней елки акима 

Ключевые слова: Акимат, Алматы, Культура,
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