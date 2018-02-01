Новые технологии и цифровая трансформация войдут в новую стратегию ЕС по ЦА

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан на форуме «Перспективы развития отношений между РК и ЕС» в Брюсселе рассказал о совместной работе над новой стратегией Евросоюза по ЦА, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы пытаемся определить новые реалии, новые потребности наших партнеров в регионе, которые оттачивают стратегию. В этой связи мы очень активно проводим консультации с ними», - сказал П.Буриан.

По его словам, разрабатываемая стратегия, утверждение которой намечено на 2019 год, основывается на «новых событиях и реалиях в регионе».

«Мы уже обновили нашу стратегию в 2015 году. Она подчеркнула необходимость отразить национальные особенности и амбиции наших партнеров с точки зрения отношений с ЕС. Поэтому мы продолжим работать в этом направлении, одновременно поддерживая региональное сотрудничество в решении таких задач, как изменение климата и развитие межгосударственных связей. Поддержка частного бизнеса также является приоритетом», - подчеркнул П.Буриан.

«Сочетание национальных особенностей и регионального подхода, вероятно, станет единственным ответом, как сделать стратегию более эффективной и более применимой», - отметил он.

Говоря о новых направлениях будущего документа, П.Буриан рассказал, что ЕС «услышал» предложение казахстанских партнеров включить в разрабатываемую стратегию «новые технологии, цифровую трансформацию и энергоэффективность».

«Нам необходимо это отразить в документе и найти подходящие механизмы, в том числе финансовые инструменты, для поддержки экономического сотрудничества и увеличения притока инвестиций в регион», - резюмировал высокопоставленный дипломат.

Отметим, процесс выработки новой стратегии Европейского союза по Центральной Азии начался в сентябре 2017 года. Предыдущая стратегия была принята в 2007 году по инициативе Германии. За десять лет она себя проявила в качестве эффективного инструмента реализации интересов ЕС в регионе.