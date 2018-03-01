Новые социальные инициативы Главы государства обсудили в ходе республиканского телемоста

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На телеканале «Qazaqstan» прошел республиканский телемост, посвященный пяти новым социальным инициативам Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В телемосте приняли участие представители ряда регионов, депутаты Сената Парламента РК Бырганым Айтимова и Бекмырза Еламанов, секретарь партии «Нур Отан» Тамара Дюйсенова, председатель Совета общенационального движения «Казахстан-2050» Мухтар Манкеев и председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Абылай Мырзахметов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев.

«Пять инициатив Президента касаются самых актуальных вопросов потому, что все эти инициативы направлены на улучшение жизни народа, повышение уровня благосостояния. По этим вопросам делались запросы в палатах Парламента. Но Глава государства отметил, что эти инициативы выдвигаются после полной подготовки, исследований и финансового обеспечения. Народ хорошо воспринял новые инициативы», - сказал сенатор Бекмырза Еламанов.

Секретарь партии «Нур Отан» Т.Дюйсенова, в свою очередь, отметила, что социальные вопросы стоят на первом месте в ежегодных посланиях Главы государства.

«Эти новые инициативы являются продолжением тех задач, которые поставлены в посланиях. Поэтому, все члены партии «Нур Отан», которых больше миллиона человек, заявляют о своей полной поддержке новых инициатив», - сказала Т.Дюйсенова.

По мнению депутата Мажилиса Омархана Оксикбаева, главное - это то, что Президент проявил заботу о молодежи.

«Предусмотрены расширение возможностей для нашей молодежи, потому что для многих из них недоступны гранты. Это большая забота, это политика нашего Президента, который возлагает большие надежды на молодежь», - сказал мажилисмен.

Вице-министр Нуржан Альтаев подчеркнул, что жители села, особенно те, кто не имеет работы или самозанятые, стремятся найти источник доходов.

«Поэтому им будут предоставляться льготные кредиты под 6 процентов. Ни один банк второго уровня не дает кредитов под столь низкий процент. Эта программа будет большой помощью сельским жителям», - сказал Н.Альтаев.

Мухтар Манкеев рассказал, как отнеслась к инициативам Президента молодежь Казахстана, а Абылай Мырзахметов говорил о том, как эти инициативы помогут развитию предпринимательства.

В ходе телемоста были выслушаны и мнения руководителей регионов.

Автор: Аян Бекенұлы