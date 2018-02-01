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Новые случаи бешенства животных выявили в Мангистауской области

24 Февраля 2018 01:35 768
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Новые случаи бешенства животных выявили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области зарегистрировано еще 14 случаев бешенства животных. Заболевание диагностировали у верблюдов, лошадей и крупного рогатого скота. Эту информацию подтвердили специалисты областного департамента ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Диагноз поставлен после исследования 50 проб животных республиканской ветеринарной лабораторией.

«Хозяева заболевших животных получат компенсацию. Компенсация будет выплачиваться согласно приказу № 559 Министерства сельского хозяйства РК. Для этого люди должны сдать соответствующие документы в противоэпизоотический отряд», - сказал руководитель отдела эпизоотической безопасности Управления ветеринарии Мангистауской области Камбар Момынов.

Заразившийся инфекцией скот зарегистрирован в Жанаозене, Мунайлы, Каракиянском и Мангистауском районах. Предполагается, что домашние животные могли заразиться от укуса диких зверей, таких как волки, лисы, корсаки. Поэтому городские и районные акиматы ведут работы по определению количества диких животных на своих территориях. Также проводятся разъяснительные работы среди жителей области о соблюдении правил содержания скота, о порядке исполнения своих обязанностей, предусмотренных ветеринарным законодательством.

Напомним, до этого в Мангистауской области было зарегистрировано 5 фактов заболевания животных бешенством.

Автор: Айгерім Ашықбаева, перевод: Сания Кутбанова.

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Ключевые слова: Сельское хозяйство, Мангистауская область,
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